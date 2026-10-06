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Presiden Lee Jae Myung telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penasihat Khusus tentang Rekayasa Penuntutan di tengah kunjungannya ke China untuk menghadiri KTT APEC.Undang-undang itu bertujuan menyelidiki dugaan rekayasa penyelidikan dan penuntutan oleh lembaga negara terhadap dirinya serta tokoh-tokoh oposisi pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol.Sebelumnya, pada rapat kabinet tanggal 17 November yang dipimpin oleh Perdana Menteri Han Seong-sook, pemerintah telah membahas dan menyetujui rancangan pengundangan undang-undang penasihat khusus tersebut.Berdasarkan Lembaran Negara Elektronik pada hari Kamis (19/11), pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang tentang Pengangkatan Penasihat Khusus untuk Mengungkap Kebenaran atas Dugaan Rekayasa Penyelidikan dan Penuntutan oleh Lembaga Negara seperti Kejaksaan, Badan Intelijen Nasional, dan Badan Pemeriksa Keuangan pada Era Pemerintahan Yoon Suk Yeol.Sesuai dengan ketentuan tambahan dalam undang-undang tersebut, peraturan itu mulai berlaku segera sejak tanggal diundangkan.Tim penasihat khusus akan bertugas selama maksimal 200 hari, termasuk masa persiapan selama 20 hari, dan dapat mengerahkan hingga 309 personel yang terdiri dari asisten penasihat khusus, penyidik khusus, serta pegawai negeri yang diperbantukan.Sejalan dengan diundangkannya undang-undang tersebut, proses pengangkatan penasihat khusus diperkirakan akan segera dimulai.Kandidat penasihat khusus direkomendasikan masing-masing satu orang oleh Partai Demokrasi Korea dan Partai Kekuatan Rakyat, yang merupakan kelompok negosiasi, serta Partai Inovasi Korea yang merupakan kelompok non-negosiasi dengan jumlah kursi terbanyak, kemudian Presiden akan menunjuk satu orang di antara mereka.Partai Kekuatan Rakyat telah menyatakan akan menolak rekomendasi penuntut khusus tersebut karena tidak menyetujui Undang-Undang Penasihat Khusus tentang Rekayasa Penuntutan.