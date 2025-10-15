李大統領「ゲーム産業は輸出と雇用の新たな突破口」

Photo : YONHAP News

未来の稼ぎ頭として文化産業の育成を強調する李在明（イ・ジェミョン）大統領が、ゲーム業界の関係者との懇談会で、「ゲーム産業は、輸出と雇用の新たな突破口だ」と強調しました。李大統領は15日、ゲーム業界の関係者と懇談し、「これまで政府は、ゲームを『依存症』を招くものとみなし、規制ばかりしてきたため、産業の発展が妨げられたが、これからは育成すべきだ」と述べました。また、「ゲーム産業は、若者の雇用創出に大きく貢献できる。過度な没頭などの副作用は制度的に解決し、抑圧ではなくチャンスに変えるべきだ」と強調しました。さらに、「長時間労働や不安定な雇用構造など、ゲーム業界の労働環境の改善が必要だ。道徳や倫理に任せるのではなく、制度で保障すべきだ」と述べました。李大統領は、ゲーム産業を輸出促進の「新たな突破口」と位置づけ、「資源の乏しい国ほど、真の輸出は創造力から生まれる」と強調しました。文化体育観光部によりますと、去年の韓国のゲーム輸出額はおよそ84億ドルで、コンテンツ輸出総額の半分以上を占めました。主な輸出先は、中国、東南アジア、北米の順で、韓国は世界のゲーム市場で第4位の地位を維持しています。大統領室は今週を「文化週間」と定め、映画・音楽・ゲームなど、文化産業全体を対象に現場訪問を続けています。