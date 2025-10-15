李大統領 訪韓のスウェーデン皇太子夫妻と会談

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は韓国を公式に訪れているスウェーデンのビクトリア皇太子夫妻と会談しました。李大統領は15日、ソウル龍山（ヨンサン）の大統領室でビクトリア皇太子夫妻と会談し、「韓国とスウェーデンは、本当に特別な関係にある。韓国国民にとってスウェーデンはとても親しみ深い国だ」と述べました。また、「スウェーデンは、韓国が目指す福祉国家の典型でもある。私は個人的に、ポップ・グループのABBAやノーベル文学賞を受賞した韓国の作家、韓江（ハン・ガン）さんのおかげで、スウェーデンに特別な親近感を抱いている」と話しました。これに対し、ビクトリア皇太子は「この訪問をとても楽しみにしていた。両国関係をさらに発展させる良い機会になる」と応じました。ビクトリア皇太子が「17日まで韓国に滞在する」と述べると、李大統領は「もう少し長くいられたらよかったが、いまの韓国はちょうどいい季節だ。スウェーデンより良いかどうかはわからないが」と笑顔を見せました。ビクトリア皇太子は「きょう一日だけでも、本当に美しい日だった」と答えました。経済使節団を率いて韓国を訪れたビクトリア皇太子夫妻は、17日まで滞在し、板門店の訪問や両国の持続可能なパートナーシップ・サミットへの出席、釜山（プサン）にあるスウェーデン参戦記念碑への訪問などを行う予定です。