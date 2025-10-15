俳優のイ・ビョンホンと歌手のG-DRAGON 「大衆文化芸術賞」文化勲章受章

Photo : YONHAP News

俳優のイ・ビョンホンさんと歌手のG-DRAGONさんが、ことしの「韓国大衆文化芸術賞」で文化勲章を受章します。韓国文化体育観光部によりますと、ことしの文化勲章は俳優のイ・ビョンホンさん、キム・ヘスクさん、チョン・ドンファンさん、声優のペ・ハンソンさん、芸人の故チョン・ユソンさん、そして歌手のG-DRAGONさんの6人に授与されます。俳優のイ・ビョンホンさんは、深みのある演技力と海外進出での成果が評価され、「宝冠（ボグァン）文化勲章」を受章します。俳優のキム・ヘスクさんは、1970年代のデビュー以来、数多くのドラマや映画に出演し、「国民の母」として幅広い世代から親しまれています。こうした長年の演技活動と韓流文化の発展への貢献が評価され、「銀冠（ウングァン）文化勲章」を受章します。特に日本では、ドラマ『冬のソナタ』などを通じてよく知られています。また、『冬のソナタ』で主人公の父親で芸術学校の理事長を演じ、深い印象を残した俳優のチョン・ドンファンさんは、古典文学と哲学に基づく創作活動を通じて大衆文化の幅を広げた功績が認められ、「宝冠文化勲章」を受章することになりました。さらに、ボーイズグループBIGBANGリーダーのG-DRAGONさんが、K-POPの世界化を牽引し、韓国大衆音楽の地位を高めた功績が認められ、「玉冠（オクグァン）文化勲章」を受章します。文化勲章は、文化芸術の発展に貢献した人物に授与される国家勲章で、「金冠・銀冠・宝冠・玉冠・花冠」の5つの等級に分かれています。ことしの授賞式は今月23日、ソウルの国立劇場で開催される予定です。