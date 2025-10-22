李在明大統領 高市新首相に祝意

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、日本の新たな総理大臣に自民党の高市早苗総裁が選出されたことを受け、SNSで祝意を表明し、「APEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が開催される慶州（キョンジュ）で、建設的な意見交換を行うことを期待する」と述べました。李大統領は21日午後、SNSを通じて韓国語と日本語で、高市新総理の就任を祝うメッセージを投稿しました。李大統領は、「韓日両国は庭を共有する隣国だ」としたうえで、「国際情勢の不確実性が高まっている中、韓日関係の重要性も一段と増している」と強調しました。そして、「このような重要な時期に総理と共に、両国間、そして両国民間で未来志向の共生の協力を更に強化していきたい」としたうえで、「シャトル外交を基盤に、両国の首脳が頻繁に会って意思疎通できることを願う」と述べました。これに先立ち、大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は21日午後、ソウル龍山（ヨンサン）の大統領室で記者団に対し、「外交ルートを通じて祝電の伝達など必要な措置を取る予定だ」と明らかにしました。姜報道官はまた、「わが政府は日本と過去を直視しつつも、未来に向けた交流を続けている」としたうえで、「高市新総理と共に進展した韓日関係の基盤を維持しながら、活発な交流を続けるというのが韓国政府の立場だ」と説明しました。