高市新首相「韓国は重要な隣国で協力パートナー」

Photo : YONHAP News

新たに就任した高市早苗総理は、「韓国は日本にとって重要な隣国であり、国際社会のさまざまな課題に対応するためにも必要なパートナーだ」と述べました。高市総理は21日の夜、首相官邸で行われた就任後初めての記者会見で、「日韓関係の重要性は一層増している。李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談も希望している」と語りました。また、「これまでの政権の間で築かれてきた日韓関係の基盤にもとづき、未来志向で安定的に関係を発展させたい」と強調しました。高市総理はまた、「北韓への対応をはじめ、安全保障や経済安全保障などでの日米韓の協力が必要だ。戦略的な観点からしっかりと意思疎通を進めていく」と明らかにしました。一方、韓国国内で高市総理の就任によって韓日関係が悪化するのではないかという懸念の声が出ていることについては、「韓国のりは大好きで、化粧品も使っている。韓国ドラマも見ている」と述べ、柔らかい印象をアピールしました。高市総理は、強硬な保守派として知られ、靖国神社への参拝を続け、領土や歴史問題でも強硬な姿勢を示してきましたが、会見では、韓国との協力の意思を前面に出し、懸念を和らげようとする姿勢を見せました。