北韓 新兵器システム「極超音速ミサイル」発射成功と報道

Photo : YONHAP News

北韓は、新たな兵器システム「極超音速ミサイル」2発の発射実験を22日に実施し、「目標を打撃した」と明らかにしました。極超音速ミサイルは、速度がマッハ5、つまり時速6000キロ以上で飛行し、迎撃が難しい新型兵器です。北韓の朝鮮中央通信は23日、ミサイル総局が発射実験に成功したとした上で、平壌から発射されたミサイルが北東部の咸鏡北道（ハムギョンブクド）・漁郎（オラン）郡にある目標を打撃したと報じました。発射実験には朴正天（パク・ジョンチョン）党中央軍事委員会副委員長らが出席しましたが、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長は立ち会わなかったとしています。韓国軍によりますと、平壌近郊の黄海北道（ファンヘブクド）・中和（チュンファ）付近で短距離弾道ミサイル数発を探知したということで、去年公開された短距離弾道ミサイル「火星（ファソン）11タ-4.5」と類似する機種である可能性があるとしています。今回の発射は、韓国南東部・慶州（キョンジュ）で今月末に開かれるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議を前に、行われました。APECに合わせて韓米・韓中首脳会談の開催が予想されている中、北韓が自らの存在感を誇示する狙いがあるとの見方が出ています。今回の発射実験の報道は、北韓住民が閲覧する朝鮮労働党機関紙「労働新聞」には掲載されませんでした。