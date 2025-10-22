韓国プロ野球 LGがハンファを破り韓国シリーズ初戦で白星スタート

Photo : YONHAP News

韓国プロ野球のLGツインズが韓国シリーズの第1戦でハンファ•イーグルスを8対2で下し、幸先のよいスタートを切りました。韓国プロ野球史上初めて対戦した両チームの決勝の舞台には、多くの観客が詰めかけ、熱気に包まれました。韓国野球委員会（KBO）によりますと、26日、ソウルの蚕室（チャムシル）野球場で行われた韓国シリーズ第1戦の入場券2万3750枚はすべて完売したということです。韓国シリーズは、日本の「日本シリーズ」にあたる決勝戦で、レギュラーシーズン優勝チームとポストシーズンを勝ち上がったチームが対戦します。ことしのレギュラーシーズンを制したLGは、第1戦でハンファに完勝し、先手を取りました。シーズン2位のハンファは、プレーオフでサムスンと第5戦までもつれる接戦を制して勝ち上がりましたが、19年ぶりの韓国シリーズではLGの攻撃力を抑えきれませんでした。韓国プロ野球のポストシーズンは、「ワイルドカード決定戦－準プレーオフ－プレーオフ－韓国シリーズ」の順で行われ、ハンファが決勝の舞台に立つのは2006年以来です。今回のシリーズは、LGが2023年以来2年ぶりの統一優勝を、ハンファが1999年以来26年ぶりの頂点を目指す戦いとして注目を集めています。また、ことしのポストシーズンは、ワイルドカード決定戦から韓国シリーズ第1戦まで12試合連続でチケットが完売し、熱い盛り上がりを見せています。