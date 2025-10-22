李大統領 トランプ大統領と29日午後に慶州で首脳会談

Photo : YONHAP News

日本訪問を終えて韓国を訪れるトランプ大統領は、29日午後、慶尚北道（キョンサンブクド）慶州（キョンジュ）の国立慶州博物館で李在明大統領とは2回目となる韓米首脳会談を行う予定です。両首脳は、会談の前に、芳名録への記帳や記念撮影、公式歓迎式に出席したあと、統一新羅時代の金冠が展示されている博物館をともに見学し、親交を深める計画です。韓国政府は、国賓として訪れるトランプ大統領に特別製作した金冠の模型を贈り、韓国の最高勲章、「無窮花（ムグンファ）大勲章」を授与する予定です。金の装飾を好むトランプ大統領のし好を反映したものとみられます。無窮花大勲章は、韓国の発展や安全保障に顕著な功績を挙げた人物に授与される最高等級の勲章で、歴代大統領夫妻や友好国の元首などが対象となっています。今回の会談は、ことし8月末にワシントンで開かれた初の首脳会談からおよそ2か月ぶりで、韓米両国の首脳による相互訪問としてはもっとも短い間隔となります。両首脳は、総額3500億ドル規模の対米投資の運用や利益配分問題などの関税交渉、そして従来の軍事中心の韓米同盟をAI=人工知能・宇宙・サイバーなど、先端分野へと拡大する「同盟の近代化方策」について協議する予定です。ただ、韓国の大統領室は、関税交渉をめぐる立場の隔たりはいまだ大きく、今回の会談で最終合意に至るのは難しいという見方を示しています。トランプ大統領は韓国訪問を終えて翌30日、世界が注目する米中首脳会談に臨む予定で、北韓の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との「サプライズ会談」の可能性にも関心が集まっています。トランプ大統領は、マレーシアから日本へ向かう専用機のなかで、「金委員長に会えたら本当に嬉しいだろう」と語りましたが、金委員長側はこれまでのところ反応を示していません。一方、李在明大統領はトランプ大統領との会談の前に、APEC CEO=最高経営責任者サミットの開会式で特別演説を行ったあと、日本の高市総理大臣や中国の習近平国家主席ら、各国首脳との首脳会談に臨みます。