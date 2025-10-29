トランプ大統領 韓国の原潜建造を承認 米フィラデルフィアで建造へ

Photo : YONHAP News

韓国を訪れているアメリカのトランプ大統領は30日、韓国の原子力推進潜水艦の建造を承認したと明らかにしました。これは、前日に行われた李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談で、韓国側が潜水艦の燃料供給を要請したことへの即座の回答とみられます。トランプ大統領は自身のSNSに「韓米同盟はこれまでになく強力だ」と投稿し、「韓国が旧式のディーゼル潜水艦の代わりに原子力潜水艦を建造することを認めた」と述べました。潜水艦はアメリカ・フィラデルフィアの造船所で建造される予定で、「アメリカの造船業が大きな成功を収めるだろう」と強調しました。さらにトランプ大統領は、韓米の貿易合意について、「韓国はアメリカが課していた関税の引き下げと引き換えに、3,500億ドルを支払うことで合意した」と主張しました。ただし、これまで繰り返していた「前払い（アップフロント）」という表現は今回は使いませんでした。また「韓国はアメリカ産の石油とガスを大量に購入し、韓国の富裕企業や実業家による対米投資額は6,000億ドルを超える」と述べました。トランプ大統領はこのほか、「数時間後に中国の習近平国家主席との会談が予定されており、非常に楽しみにしている」とも書き込みました。