米中「世紀の会談」 トランプ・習近平両首脳 1時間40分の会談終える

Photo : YONHAP News

世界の注目が集まる米中首脳会談が、30日韓国・釜山（プサン）で開かれました。会談は、2019年6月に日本の大阪で行われたG20サミット以来、6年ぶりとなります。また、米中が激しい「関税戦争」を繰り広げて以降、両国の首脳が直接顔を合わせるのは初めてです。両首脳は国旗の前で握手を交わしたあと、双方の閣僚が同席する拡大会合に臨みました。トランプ大統領は冒頭、「非常に品格があり、尊敬されている中国の主席と再会できて光栄だ」と述べ、「長年の友人と再び会えてうれしい」と語りました。また、習主席と握手を交わす際には「あなたはとても強硬な交渉者だ、それはよくない」と冗談を交わしました。一方、習近平国家主席は、「中国はアメリカと協力する準備ができており、米中は友人であるべきだ」と述べました。さらに「中国の発展は『アメリカを再び偉大に（MAGA）』というビジョンとも歩調を合わせるものだ」と応じました。また、トランプ大統領がガザ紛争の停戦仲介に取り組んだことを挙げ、「世界平和に真摯に取り組む指導者だ」と評価しました。今回の会談は、両国の貿易摩擦における重要な転機になるとみられています。両国はすでに先週、閣僚級協議を通じて相互の譲歩案を調整しました。その結果、中国は来月1日から実施予定だったレアアースの輸出規制を当面延期することを決め、アメリカは同日に発動を予定していた100％の追加関税を撤回することで事実上合意しました。今回の会談では、中国がアメリカ産大豆の輸入を再開し、合成麻薬「フェンタニル」の原料供給を遮断することを約束する見通しです。アメリカはこれに対応する形で、中国製品に対する平均関税率を現在の55％から45％台に下げる方向で合意するとみられています。ただ、今回の会談で関税やレアアースの問題が一時的に収まったとしても、台湾をめぐる問題やアメリカによる技術輸出規制など、根本的な対立は解消が難しい状況です。アメリカはAI半導体の輸出や技術移転の制限を「交渉の対象外」とする立場を堅持しており、中国も「一つの中国」原則については一切譲歩できない姿勢を崩していません。両首脳はおよそ1時間40分にわたる会談を終え、共同記者会見を行わずに会場をあとにしました。今回の会談でどのような合意が得られたのか、世界の関心が高まっています。