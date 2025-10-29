政治 李大統領がベトナム・タイ首脳と会談 特殊詐欺犯罪への対策協議

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、APEC首脳会議に合わせて韓国を訪れたタイとベトナムの首脳とそれぞれ会談し、東南アジアを中心に拡大している特殊詐欺犯罪への対応をめぐる協力強化策を話し合いました。



大統領室が30日、発表したところによりますと、李大統領は、ベトナムのルオン・クオン国家主席との会談で、「最近、東南アジアで問題となっているオンライン詐欺拠点への効果的な対応には、各国間の連携が不可欠だと述べた」ということです。



また、「このような観点から、両国が超国家的犯罪への対応を目的に、2国間と多国間での協力をさらに強化していくことを期待している」と述べました。



クオン主席も、「ベトナム国民もオンライン詐欺の被害を受けている。在留韓国人の保護とこの問題への対応のため、両国の関係当局が協力を一層深めることを期待する」と応じました。



また、大統領室によりますと、李大統領は、タイのアヌティン・チャーンウィラクン首相との会談でも、特殊詐欺犯罪への対策を協議したということです。



大統領室は、「李大統領とアヌティン首相は、超国家的犯罪は一国の努力だけでは解決できない問題であるため、域内と国際社会が力を合わせる必要があるという認識で一致した」と説明しました。