メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

文化

LE SSERAFIMと「ケデハン」歌手ら 米年越し特番に登場

Write: 2025-12-04 09:54:41Update: 2025-12-04 10:33:34

LE SSERAFIMと「ケデハン」歌手ら 米年越し特番に登場

Photo : YONHAP News

毎年大晦日の夜から翌年の元日にかけて、世界に生放送されるアメリカ最大規模の年越し特別番組に、韓国のK-POPアーティストが出演します。
 
年越し特別番組は、ニューヨークのタイムズスクエアで行われる「ボールドロップ」のカウントダウンと、人気ミュージシャンのステージで構成され、毎年数千万人が視聴するアメリカの伝統的な行事です。
 
今回出演が決まったのは、ABCテレビの年越し番組「DickClark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026」で、番組側は現地時間の2日、公式SNSを通じてことしの出演者を発表しました。
 
出演者には、韓国の5人組ガールグループのLE SSERAFIM（ルセラフィム）と、ケデハンつまりNetflixアニメ「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」に登場するガールグループ「ハントリックス」の曲を実際に歌った歌手たちが含まれています。

この番組には、ほかにも、マライア・キャリー、ポスト・マローン、チャペル・ローンなど、世界的なポップスターが出演します。
 
ルセラフィムは、タイムズスクエアのステージで「CRAZY」と「SPAGHETTI」のパフォーマンスを披露する予定で、「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」で「ハントリックス」の曲を歌った韓国系アメリカ人歌手のEJAE（イジェ）、オードリー・ヌナ、レイ・アミも、ステージに立つということです。
一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >