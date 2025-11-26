日本メディア「来月中旬に奈良で韓日首脳会談開催で調整中」

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市総理大臣が来年1月中旬に、奈良県奈良市で首脳会談を行う方向で調整中だと日本のメディアが報じました。日本のメディアは4日、複数の韓日外交筋の話として、李大統領と高市総理大臣が来月中旬に、奈良県奈良市で首脳会談を行う方向で調整が進んでいると伝えました。これは両国の首脳が定期的に往来する「シャトル外交」の一環で、高市総理大臣の地元に招待することで李大統領と親密関係を築く狙いがあるということです。外交筋によりますと、日本政府は当初、韓日中3か国首脳会議を日本で開くことを提案しましたが、高市総理大臣の台湾有事に関する発言を受けて日中関係が悪化し、中国が拒否したため、韓国との2国間の会談に切り替えたということです。韓日両国の首脳は10月30日、慶州（キョンジュ）で開かれたAPEC=アジア太平洋経済協力会議の首脳会議の際にも会談し、シャトル外交の継続意思を確認しています。当時、李大統領は「シャトル外交の順番として、次は韓国が日本を訪れる番だ。できれば東京ではなく地方都市でお会いしたい」と提案しました。高市総理大臣は、「早くお会いしたい」と応じ、記者団に対しても「シャトル外交を積極的に進めていく。今回は日本で李大統領を迎えることになる」と述べました。李大統領は、慶州でのAPEC会議後の先月1日に行われた国内外のメディア合同会見でも、「シャトル外交の精神に従い、私が日本を訪問すべきで、可能なら奈良県に行こうと申し上げたところ、総理大臣も快諾された」と説明しています。