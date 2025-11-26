済州・釜山 外国人旅行者が過去最多に

Photo : YONHAP News

韓国を訪れる外国人旅行者数は、コロナ禍からの回復が進む中、済州（チェジュ）と釜山（プサン）ではことし外国人旅行者が過去最多を記録しました。済州国際空港によりますと、国際線の利用客は今月2日の時点でおよそ280万人で、2016年の記録を超えて歴代最多となりました。ことし済州を訪れた外国人旅行者もおよそ212万と、去年より17％以上増えています。とくに、日本や台湾、シンガポールなどからの旅行者の増加が目立っていますが、韓国のアイドルグループを題材にしたネットフリックスのアニメーション映画「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」や、済州を舞台にしたドラマ「おつかれさま」などの人気が背景にあるとみられます。また、済州道（チェジュド）は国内外の航空会社に対し、新規の国際線路線を運航する航空会社に対し、最大1億5000万ウォンを支援する条例改正を進めていることから、外国人旅行者は今後、さらに増加するものと予想されています。一方、釜山を訪れた外国人旅行者も10月末の時点でおよそ301万人となり、初めて300万人を突破しました。国籍別では台湾が最も多く、中国、日本が続きました。釜山の外国人旅行者の増加をめぐっては、海雲台（ヘウンデ）や広安里（クァンアンリ）を中心とした海の体験型レジャーの拡大や「釜山フードフィルムフェスタ」といったグルメイベント、市内各地で開催される夜間の祭りやストリートパフォーマンスなど、地域色の強い文化イベントが影響したと分析されています。また、釜山国際映画祭、釜山港花火大会、オペラとミュージカルを融合した公演など、釜山ならではの都市ブランドを強化した大型イベントも、外国人旅行者の誘致を後押ししました。