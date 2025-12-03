俳優チョ・ジヌンさんが引退「未成年時代の犯罪疑惑」報道で

Photo : YONHAP News

未成年時代の犯罪疑惑をめぐる報道を受け、韓国の俳優チョ・ジヌンさんが、芸能活動からの引退を正式に表明しました。チョさんは6日、所属事務所を通じて声明を発表し、「過去の不適切な行為により、応援してくださった方々を失望させてしまったことを、心よりお詫びします」としたうえで、「批判を真摯に受け止め、本日をもってすべての活動を中断し、俳優としての道に終止符を打ちたい」と述べました。これに先立ち、韓国の芸能メディア「ディスパッチ」は、チョさんが高校時代に車両の窃盗や性犯罪に関与し、少年院に収容されていた疑いがあると報じました。また、俳優としてデビューした後も、暴行や飲酒運転の前歴があったとしました。これに対し所属事務所は「本人に確認したところ、未成年時代に過ちがあったことは事実だ」とする一方、「性犯罪に該当する行為とは無関係である」と否定しました。ただ、どの疑惑が事実に当たるかについては詳細を明らかにしておらず、「30年以上前の出来事で、経緯を完全に把握することは困難だ」として具体的な説明は控えています。チョ・ジヌンさんは2004年の映画『マルチュク青春通り』で映画界にデビューし、その後、『卑劣な街』（2006年）、『悪いやつら』（2012年）、『バトル・オーシャン 海上決戦』（2014年）、『毒戦 BELIEVER』（2018年）など数多くの作品に出演し、主役・助演を問わず幅広く活躍してきました。