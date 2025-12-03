スポーツ アジアユースパラ 韓国選手団がドバイへ出国

ドバイ・アジアユースパラ競技大会に出場する韓国選手団が、仁川（インチョン）国際空港で壮行式を行い、大会が開かれるUAE＝アラブ首長国連邦に向けて出国しました。



大韓障害者体育会は8日、仁川国際空港で壮行式を開き、選手団や関係者など合わせて100人あまりが参加したと明らかにしました。



チャ・ウギュ選手団長は、あいさつで「ここまで一生懸命準備してきた成果を十分に発揮したい。選手たちが望む成績を収められるよう、団長として全力で応援し、サポートを惜しまない」と語りました。



大会は、10日から13日までの4日間、UAEのドバイ一帯で行われます。



韓国からは、9つの競技に選手団88人が参加し、このうち選手が46人、スタッフが42人となっています。



大会全体では、アジア45か国から選手1350人とスタッフ700人、合わせて2050人が出場する予定です。



今回で5回目となるアジアユースパラ競技大会は、アジアパラリンピック委員会が主催する14歳から19歳までの選手を対象とした障害者スポーツの総合競技大会で、2009年に第1回大会が東京で開かれました。