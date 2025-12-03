メニューへ 本文へ

政治

警察 クーパン本社を家宅捜索 個人情報流出めぐり

Write: 2025-12-09 13:55:12Update: 2025-12-09 14:51:13

警察 クーパン本社を家宅捜索 個人情報流出めぐり

Photo : YONHAP News

韓国最大のネット通販企業「クーパン」の個人情報流出をめぐって、警察はクーパン本社に対する強制捜査に乗り出しました。
 
ソウル警察庁は9日午前、ソウル市松坡（ソンパ）区にあるクーパン本社に捜査員17人を投入し、家宅捜索を行いました。
 
警察は、家宅捜索に踏み切った理由について、「クーパンが提出した資料だけでは事実関係の確認に限界があり、流出させた人物や経路を明らかにするため客観的資料の確保が必要だ」と説明しています。
 
警察は、先月25日にクーパンが告訴状を提出したのを受け、本格的な捜査に着手しました。
 
今回の家宅捜索は、特定されていない流出経路やセキュリティー管理の実態を直接確認するためのもので、今後、追加の強制捜査が行われる可能性もあります。
 
今回の情報流出の主要な容疑者は中国籍の元社員とされていて、すでに出国したとみられています。
 
一方、スマートフォン向けのアプリの分析サービスを提供する「モバイルインデックス」によりますと、クーパンのアプリの1日あたりのアクティブユーザー数は、今月1日の1798万人から6日には1594万人へとおよそ11％減少しました。
 
これに対し、「Gマーケット」や「マーケットカーリー」など、競合の通販アプリの利用者は軒並み増加しました。
