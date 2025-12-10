韓国研究チーム 新型コロナウイルスによる記憶力低下を確認

Photo : YONHAP News

新型コロナウイルスが脳の機能に直接影響し、集中力や記憶力を低下させる可能性があることが韓国の研究チームによって明らかになりました。韓国疾病管理庁の国立保健研究院の研究チームが10日、発表したところによりますと、新型コロナウイルス感染後に一部の患者で現れる集中力や記憶力の低下の原因を、動物実験を通じて確認したということです。研究チームは、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質をマウスの鼻腔に投与したところ、実験で隠された台を見つけるまでの時間が長くなるなど、学習・記憶能力が低下し、未知の環境で不安行動が増えるなど、認知低下に似た変化が見られたと説明しました。スパイクタンパク質が脳に到達し、神経細胞間のつながりを妨げるとともに、記憶の形成にかかわる遺伝子の発現を減少させることが主な原因と分析されています。また、投与から6週間が過ぎると、神経細胞の数が減少し、認知症やパーキンソン病を引き起こすとされる異常タンパク質の蓄積が増える現象も確認されました。研究チームは、同じ条件で糖尿病治療薬を併用投与したところ、神経細胞の機能が回復し、異常タンパク質の蓄積が減少する効果が見られたとしました。研究を主導したコ・ヨンホ博士は、「新型コロナ後に認知障害が生じる過程の一部を解明し、既存の糖尿病治療薬が、その進行を抑える可能性があることを確認した。今後、臨床研究を通じて慢性の新型コロナ後遺症の治療薬として活用できるか検討する必要がある」と話しています。