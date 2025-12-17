メニューへ 本文へ

ロゼ「APT.」が今年の楽曲に KBSワールドラジオ調査

Write: 2025-12-17 09:47:14Update: 2025-12-17 10:08:17

Photo : YONHAP News

KBSワールドラジオのアンケート調査の結果、ロゼとブルーノ・マーズの楽曲「APT.」が「ことしの楽曲」に選ばれました。
 
また、「ことしのアーティスト」には、6人組ボーイズグループのBOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）と歌手のG-DRAGONが並んで1位に選ばれました。

「APT.」は、韓国の文化的要素を巧みに取り入れ、K-POPとポップの境界を自然にまたぐ魅力が評価され、さまざまな国から幅広い支持を集めました。
 
また、BOYNEXTDOORは「隣の少年たち」というコンセプトと自然体の音楽で、世界中の1995年以降生まれのZ世代から高い共感を得て、新たなグローバル男性アイドルの基準を示したと評価されています。

G-DRAGONは、デビュー以降築いてきたプロデューサー兼ソロアーティストとしての地位を改めて示し、世代を超えた幅広い支持を背景に1位タイとなりました。
 
今回の調査は、先月17日から今月4日までのおよそ3週間、KBSワールドラジオのホームページとモバイルアプリを通じて行われ、114か国からおよそ5000人が参加しました。

参加者がもっとも多かった国はフィリピンで、次いで韓国、インドネシア、ベトナムでした。
 
この結果をもとにした年末特別番組「2025 世界が愛したK-POP」は、ガールズグループのOH MY GIRLのヒョジョンが司会を務め、26日に英語放送を皮切りに、28日まで日本語を含む11言語で放送されます。
