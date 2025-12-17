サムスン電子 HBM市場で２位に返り咲き １位はSKハイニックス

Photo : YONHAP News

サムスン電子が、AI＝人工知能半導体の中核部品である高帯域幅メモリーのHBM市場で、アメリカのマイクロンに譲っていた世界2位の座を、3四半期ぶりに奪還しました。HBMの供給力は、エヌビディアなどAI半導体メーカーとの取引競争力に直結することから、今回の順位の変動は、世界的なAI半導体競争の流れを示す指標として注目されています。市場調査会社カウンターポイント・リサーチが19日に発表したデータによりますと、サムスン電子は今年第3四半期のHBM売上ベースの世界シェアで22％を記録し、21％にとどまったマイクロンを上回って2位となりました。首位は57％のSKハイニックスでした。サムスン電子は、去年第4四半期まではHBM市場で2位を維持していましたが、ことし第1四半期には13％、第2四半期には15％に下落し、マイクロンに後れを取っていました。しかし、第3四半期に入ってシェアが前の四半期から7ポイント上昇し、順位を押し戻しました。カウンターポイント・リサーチは、中国向け輸出規制の影響で上半期に苦戦していたサムスン電子が、AI用の高性能メモリーの第5世代、HBM3Eの販売が好調だったことで、回復に成功したと分析しています。一方、SKハイニックスは首位を維持したものの、シェアは前の四半期より7ポイント低下しました。また、第3四半期のDRAM市場全体のシェアは、SKハイニックスが34％、サムスン電子が33％、マイクロンが26％となりました。DRAMはパソコンやサーバーに使われる汎用メモリーで、3社の差が急速に縮まり、競争が一段と激しくなっていると分析されています。