韓国とロシア モスクワで北韓核問題を非公開協議

Photo : YONHAP News

韓国政府がこのほど、ロシアと非公開で接触し、北韓の核問題など、韓半島情勢をめぐって協議していたことが分かりました。外交筋が21日に明らかにしたところによりますと、韓国外交部で北韓の核問題を担当する高官が最近、ロシアの首都モスクワを非公開で訪れ、ロシア外務省で北韓問題を担当するブルミストロフ大使らと会談したということです。韓国とロシアの北韓核問題の担当当局者が直接会うのは、去年10月に北韓がロシアへの派兵に踏み切り、韓国とロシアの関係が大きく悪化して以降、初めてです。ことし9月に行われた国連総会の時にニューヨークで行われた韓ロ外相会談を除けば、異例の接触とみられています。協議では、韓国側が来年の南北対話の再開を目指していることを説明したうえで、ロシアとウクライナの戦争をめぐり、停戦や終結を模索する動きが出るなか、韓半島情勢の安定に向けて、ロシアが建設的な役割を果たすよう求めたとみられます。北韓とロシアの関係が急速に接近する中、北韓を対話の場に引き戻すためには、ロシアの影響力が重要だと韓国側が判断したことが、今回の協議の背景にあるとみられます。戦争が終結すれば、ロシアとしても韓国との関係改善を検討せざるを得なくなり、北韓側もロシア一辺倒の姿勢を見直し、これまで距離を置いてきたアメリカなどとの対話をめぐって、対応に変化が出る可能性があるとの見方も出ています。韓国外交部は今月19日、大統領への業務報告で、ウクライナ戦争の停戦を見据えて、韓国とロシアの関係回復と、北韓とロシアの軍事協力の停止を求める外交努力を、並行して進める方針を明らかにしています。一方、ロシア外務省のザハロワ報道官は21日、声明で「ロシアと北韓の協力に反対する勢力が、両国間の不信をあおろうとしている」と述べ、韓国側との非公開協議があったことを否定しました。北韓に配慮した発言との見方も出ています。