12月中旬の輸出が過去最大 年7000億ドルに迫る

Photo : YONHAP News

12月中旬の輸出が、半導体の好調を背景に過去最大を記録し、年間輸出額7000億ドル突破が現実味を帯びています。関税庁が22日、発表したところによりますと、今月1日から20日までの輸出額は430億ドルで、去年より6.8％増えました。この期間としては過去最大です。また、ことし1月から今月20日までの累計輸出額は6831億4600万ドルで、過去最大だった去年の年間輸出額6838億ドルとの差は、およそ7億ドルです。ことしの1日平均の輸出額が26億ドル前後で推移していることから、近く去年の年間実績を上回り、史上初となる年間7000億ドル突破も達成するとみられています。品目別では、主力の半導体の輸出が41.8％増え、全体の増加をけん引しました。輸出全体に占める半導体の割合は27.1％で、6.7ポイント上昇しました。無線通信機器やコンピューター周辺機器の輸出も増えた一方、乗用車や石油製品は減少しました。輸出先別では、中国(6.5%)、ベトナム(20.4%)、台湾(9.6%)向けが増えましたが、主要3か国の1つであるアメリカ向けは1.7％減少しました。アメリカの関税の影響による乗用車の輸出の減少が主な要因とされています。一方、同じ期間の輸入額は392億ドルで0.7％増えました。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は、38億ドルの黒字となりました。