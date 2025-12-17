韓国プロ野球のソン・ソンムン 米パドレス入団が決定

Photo : YONHAP News

韓国プロ野球キウム・ヒーローズのキャプテンで主力内野手のソン・ソンムン選手が、アメリカ・メジャーリーグのサンディエゴ・パドレスに入団することが正式に発表されました。パドレスは23日、球団の公式サイトでソン選手と4年契約を結んだと発表しました。AP通信などによりますと、契約額は4年で1500万ドル、ウォンにしておよそ222億ウォンとされています。今シーズンまでKBOリーグのキウム・ヒーローズでプレーしてきたソン選手は、2026年からパドレスのユニフォームを着て、メジャーの舞台で戦うことになります。去年から急成長を遂げたソン選手は、今シーズンも打率3割1分5厘、26本塁打、25盗塁、90打点と活躍しました。シーズン途中にはキウムと6年総額120億ウォンのFA権取得前の複数年契約を結んでいましたが、球団との合意に基づいて今シーズン終了後にポスティングシステムを通じてメジャー挑戦を表明し、まとまった規模の契約でアメリカ進出を果たしました。契約後の23日、仁川（インチョン）国際空港に帰国したソン選手は取材に対し、「自分のような選手が高く評価され、アメリカに向かうことができた。努力と忍耐を続けていれば、良い日が来る」と語り、「後輩たちの励みになればうれしい」と述べました。ポスティングシステムでメジャーリーグに進出したKBO出身の選手は、2009年のチェ・ヒャンナム選手を皮切りに、2012年のリュ・ヒョンジン選手、2014年のカン・ジョンホ選手、2015年のパク・ビョンホ選手、2020年のキム・グァンヒョン選手、2021年のキム・ハソン選手、2023年のイ・ジョンフ選手、2024年のコ・ウソク選手、2025年のキム・ヘソン選手に続き、ソン選手が10人目となります。このうち、野手はいずれもキウム・ヒーローズ出身です。