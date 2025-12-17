KBS交響楽団 第10代音楽監督に鄭明勲氏を選任

Photo : YONHAP News

世界三大歌劇場のひとつとされる、イタリア・ミラノのスカラ座の次期音楽監督を務める指揮者、鄭明勲（チョン・ミョンフン）氏（72）が、KBS交響楽団の音楽監督を兼任することになりました。KBS交響楽団が23日、発表したところによりますと、鄭氏が第10代音楽監督に選ばれたということです。音楽監督は、演奏曲目や共演者の選定、団員の選抜など、楽団の音楽的運営全般を統括する役職で、任期は来年1月から3年間です。鄭氏はことし5月、世界のオペラ界を象徴する舞台であるラ・スカラ座の音楽監督に、アジア人としては初めて選ばれ、国際音楽界の中心に復帰しました。鄭氏は2015年、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団とソウル市立交響楽団の音楽監督職を退いたあと、特定の楽団に所属せず、国内外の舞台で自由な指揮活動を続けてきました。今回の選任により、およそ10年ぶりに韓国国内のオーケストラの音楽監督としても復帰することになります。鄭氏は1998年にKBS交響楽団の第5代常任指揮者を務めています。また、KBS交響楽団は2022年、鄭氏を初めて名誉職である桂冠指揮者に委嘱し、定期演奏会や社会貢献プログラムなどを通じて、継続的に協力してきました。KBS交響楽団は、「去年から鄭氏と楽団のプログラムについて綿密に協議してきた。来年の創立70年を前に実現した今回の選任は、楽団にとって重要な節目になる」と説明しています。