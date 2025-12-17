トランプ大統領 李大統領に「金色の鍵」贈る

Photo : YONHAP News

アメリカのトランプ大統領が、李在明（イ・ジェミョン）大統領に「金色の鍵」を贈っていたことがわかりました。姜勲植（カン・フンシク）大統領秘書室長が24日、明らかにしたところによりますと、トランプ大統領は今月16日、康京和（カン・ギョンファ）アメリカ駐在韓国大使と面談した際に、李大統領宛てに特別なあいさつとともに、「金色の鍵」を贈りました。トランプ大統領は、去年10月に韓国を訪れた際に受け取った「金冠の模型」について「貴重な贈り物」と言及したうえで、限定制作された「金色の鍵」5本のうち、最後の1本を李大統領に贈ったということです。また、「李大統領のことを本当に気に入っている。両首脳の間に最高の協力関係が築かれている」とも話したということです。「金色の鍵」は、ホワイトハウスが描かれた木箱に入っていて、鍵には「ホワイトハウスの鍵（KEY TO THE WHITE HOUSE）」という文字が刻まれています。この鍵は、トランプ大統領が特別な賓客のために自らデザインしたもので、これまでに、イスラエルのネタニヤフ首相や、アメリカの電気自動車大手テスラのイーロン・マスクCEOにも贈られたとされています。姜室長は、「今回の贈り物が、揺るぎない韓米同盟の象徴となることを期待している」と述べました。