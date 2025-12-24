韓国の年間輸出 初の7000億ドル超え 世界で６か国目

Photo : YONHAP News

韓国の年間輸出額が、ことし初めて7000億ドルを超えたことが分かりました。7000億ドル以上の輸出額を達成した国は、世界で6か国目です。韓国産業通商部と関税庁によりますと、29日午後の時点で、ことしの累計輸出額が7000億ドルを突破したことが、暫定集計で確認されたということです。韓国の輸出額は、1995年に1000億ドルを超えて以降、拡大を続けていて、2018年に初めて6000億ドルを突破し、それからおよそ7年で7000億ドルに到達しました。7000億ドル以上の輸出額を達成した国は、アメリカ、ドイツ、中国、日本、オランダに次いで、韓国が世界で6か国目となります。ことし当初は、アメリカの高関税措置や保護主義の広がりなど、厳しい通商環境から輸出の苦戦が予想されていました。しかし、6月の新政権発足以降、市場の信頼が回復し、アメリカとの関税交渉が妥結するなどして不確実性が和らいだことから、半導体や自動車、造船、バイオ産業など、主力産業の輸出が持ち直しました。さらに、食品や化粧品など、いわゆる「韓流」関連分野が新たなけん引役となり、輸出を押し上げています。輸出先の多角化も進み、東南アジアやEU＝ヨーロッパ連合、中南米で伸びが見られることも、拡大の要因として挙げられています。政府は、内需が伸び悩む中で、輸出が成長と雇用を支える柱になったとして、来年も産業競争力の強化と市場の多角化を進め、輸出の増加基調を維持したいとしています。