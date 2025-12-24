メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

経済

消費が3.3％下落 この21か月間で最大の下落幅

Write: 2025-12-31 09:56:58Update: 2025-12-31 10:09:43

消費が3.3％下落 この21か月間で最大の下落幅

Photo : KBS News

先月、韓国では生産と投資が小幅ながら持ち直した一方、消費は再び減少に転じました。
 
国家データ処が30日に発表した11月の産業活動動向によりますと、先月の全産業生産指数（季節調整済み）は、前の月より0.9％上昇し、113.7となりました。
 
このうち、鉱工業生産は、半導体の生産が7.5％、電子部品が5.0％とそれぞれ増えたことに支えられ、前の月より0.6％増加しました。サービス業の生産も、0.7％増えています。
 
一方、消費動向を示す小売業販売額指数は、前の月より3.3％下落しました。これは、去年2月に3.5％下落して以降、最も大きな下落幅です。
 
先月は、旧盆の秋夕（チュソク）による特需がなくなったことで、消費が悪化した一方、稼働日数が増えたことが、生産にはプラス要因として働いたとみられます。
 
投資を見ますと、設備投資は、自動車などの輸送機器では減少したものの、一般産業用機械などの機械類が増え、前の月より1.5％増加しました。
 
また、足元の景気を示す一致指数は、前の月より0.4ポイント下落し、2か月連続でマイナスとなりました。
 
一方、今後の景気動向を示す先行指数は、0.3ポイント上昇しています。
一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >