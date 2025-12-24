韓国の国民的俳優 アン・ソンギさん死去 74歳

Photo : YONHAP News

血液のがんの治療を続けていた「国民的俳優」アン・ソンギさんが5日、ソウルの病院で亡くなりました。74歳でした。韓国映画俳優協会によりますと、アンさんは先月末、自宅で食べ物をのどに詰まらせて倒れ、意識不明の状態となり、集中治療室で治療を受けていましたが、その後、家族に見守られながら亡くなったということです。アンさんは2019年に血液のがんと診断されて治療を受け、一度は回復しましたが、その後、病気が再発し、闘病を続けていたということです。卓越した演技力と誠実な人柄で広く尊敬を集めてきたアンさんは、韓国の三大映画賞とされる青龍（チョンリョン）映画賞、百想（ペクサン）芸術大賞、大鐘（テジョン）賞映画祭で主演男優賞をすべて受賞するなど、韓国映画界を代表する俳優として活躍してきました。アンさんは、1952年に韓国南東部の大邱（テグ）で生まれ、5歳のとき、キム・ギヨン監督の映画「黄昏列車」で子役としてデビューしました。その後も、仏教的な真理を求めて旅をする修行僧の姿を描いた「曼陀羅」（1981年）や、韓国コメディー映画の新たな地平を切り開いた「ツー・コップス」（1993年）、さらに韓国で初めて観客動員が1000万人を超えた映画「シルミド／SILMIDO」（2003年）などに出演し、日本の小栗康平監督の映画「眠る男」（1996年）など海外作品にも出演しました。これまでにおよそ200本の作品で活躍しました。