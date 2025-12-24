スポーツ ミラノ・コルティナ五輪 韓国ではケーブルテレビとネット配信のみ

ことしのミラノ・コルティナ冬季オリンピックは、韓国では地上波放送による中継が行われず、ケーブルテレビとインターネットを通じて放送されることになりました。



これは、放送権を単独で保有するJTBCと地上波局との交渉が不調に終わったためです。



ケーブルテレビ局の JTBC は7日、大手ポータルサイトの NAVER と共同で、ことしのミラノ・コルティナ冬季オリンピックを中継すると発表しました。



JTBCは、ことしから2032年までの冬季・夏季オリンピックと、去年から2030年までの FIFAワールドカップ の放送権を単独で確保しています。



オリンピックの中継をめぐっては、JTBCが KBS、MBC、SBSの地上波3局と、放送権の再販売に向けた交渉を行いましたが、条件面で折り合いがつかず、合意には至りませんでした。



このため、ことしの冬季オリンピックは、韓国では地上波では視聴できなくなります。



ただし、JTBCは大会期間中、ニュースや解説に使用する競技映像を、1日あたり4分以上、ほかの放送局に無償で提供するとしています。



韓国では、ケーブルテレビやIPTVなどの有料放送の加入率が90％を超えており、地上波のみでテレビを視聴する世帯は少数にとどまっています。



また、主なケーブルチャンネルはIPTVの基本プランに含まれている場合が多く、モバイルやオンラインでの視聴も一般化していることから、JTBC側は、地上波で中継が行われなくても、視聴のしやすさに大きな支障はないとしています。



ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは、2月6日から22日まで、イタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催されます。