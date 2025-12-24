メニューへ 本文へ

検索

Korean
検索

日本語

About KBS Go to KBS
Go Top

社会

カンボジアでの韓国人大学生殺害事件 特殊詐欺組織の男をタイで逮捕

Write: 2026-01-08 14:17:37Update: 2026-01-08 14:32:04

カンボジアでの韓国人大学生殺害事件 特殊詐欺組織の男をタイで逮捕

Photo : YONHAP News

去年8月、カンボジアの犯罪拠点で発生した韓国人大学生の拷問・殺害事件をめぐって、大学生を監禁していた特殊詐欺グループのリーダー格とみられる中国国籍の男がタイで逮捕されました。
 
韓国法務部と警察庁、国家情報院は8日、タイ当局との連携によって、韓国人大学生を監禁していた特殊詐欺グループのリーダー格とみられる中国国籍の40代の男を、タイ東部のパタヤで逮捕したと明らかにしました。
 
捜査当局によりますと、男はカンボジアで特殊詐欺グループを運営し、高収入のアルバイトを装って韓国人を現地に呼び寄せ、監禁や脅迫を繰り返していた疑いが持たれています。
 
また、韓国人大学生をカンボジアに連れて行ったうえで共犯に引き渡し、暴行や拷問を加えさせて死亡させた疑いもかけられています。
 
韓国当局は、去年11月に男がタイに入国したという情報を入手して、タイ当局に対して引き渡しに向けた身柄の拘束を要請し、その後、防犯カメラの追跡や通信捜査、国際共助捜査を通じて男の身柄を確保しました。
 
男は中国国籍であるため、韓国に送還するためには、タイ国内での手続きとして、犯罪人引き渡しに関する裁判が必要となります。
 
韓国法務部は、関係する犯罪者たちを最後まで追跡し、韓国国内に送還したうえで厳しく処罰する方針を示しました。
一覧

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー（cookie）やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >