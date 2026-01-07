李大統領 習主席から電動自転車など贈られる

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領が、国賓として中国を訪問した際、習近平国家主席から電動自転車など、複数の贈り物を受け取ったことがわかりました。政界関係者によりますと、習主席は、首脳間の親交の象徴として、電動自転車のほか、陶磁器の茶器のセット、絵画などを贈り、リンゴや干し柿などの果物も別に贈ったということです。これは、去年10月にAPEC=アジア太平洋経済協力の首脳会議への出席のため慶州（キョンジュ）を訪れた習主席に対し、李大統領が慶州名物の「黄南（ファンナム）パン」を贈ったことへの答礼と受け止められています。中国側はまた、習主席の夫人、彭麗媛氏が歌った楽曲を収録したCDもあわせて贈ったとされています。ただ、外交慣例により、大統領室は、外国首脳から受け取った贈り物の具体的な内容は公表していません。李大統領は前日の記者懇談会で、「中国側の準備が非常に丁寧で、こちらの用意が少なかったのではないかと申し訳なく感じた」と述べました。李大統領は答礼として、習主席に絵画「麒麟図」や金箔で竜をあしらった額縁を、彭夫人には伝統工芸品の七宝の装身具「ノリゲ」や美容機器を贈ったとされています。また、今回の中国訪問をきっかけに、ソウルの澗松（カンソン）美術館が所蔵する清朝時代のものとみられる石獅子像一対を中国に寄贈することも決まりました。