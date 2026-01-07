訪韓の自民党政調会長 金国務総理と会談

Photo : YONHAP News

金民錫（キム・ミンソク）国務総理は、李在明（イ・ジェミョン）大統領の日本訪問を前に韓国を訪れた自民党の小林政務調査会長と会談し、韓日間の交流・協力の強化策について意見を交わしました。国務総理室によりますと、金国務総理と小林政務調査会長は8日午後、ソウルの政府庁舎で会談し、交流・協力の強化に向けて意見交換したということです。会談には、自民党の高木外交部会長、本田国防部会長、鈴木会長特別補佐ら衆議院議員も同席しました。会談で小林政務調査会長、「高市早苗総理大臣から、韓国への思いをしっかり伝えるよう託された」と述べました。金国務総理は、「近い隣国である韓日間の関係は極めて重要だ。両国間には難しい懸案もあるが、比較的実現可能性の高い分野から協力を強化し、徐々に知恵を集めていくことが望ましい」と提案しました。また、「韓日の経済協力と若者の交流に注目している。経済面で両国は最適なパートナーだ」と強調し、「小林政務調査会長が有力な次世代の政治家として、両国の若者の交流に力を添えてくれることを望む」と期待を示しました。これに対し、小林政務調整会長は、「韓国政府が国益中心の実用外交の基調の下で内政と外交を推進していることが非常に印象的だ」と応じました。また、「国際社会の戦略環境のなかで韓日間の協力はかつてなく重要だ。『自由で開かれたインド太平洋構想』の実現が高市政権の基本方針だ」と紹介しました。経済協力と若者の交流については、「両国企業が半導体などの分野で協力していく余地は多いとみている」としたうえで、「日本の若者の間で韓国コンテンツの高い人気を実感している。日本コンテンツに対する韓国の多くの関心を期待したい」と述べました。