済州航空機事故 調査結果「コンクリート製構造物が被害拡大の可能性」

Photo : YONHAP News

韓国南西部の務安（ムアン）国際空港で、格安航空会社・済州（チェジュ）航空の旅客機が着陸に失敗し、乗客乗員181人のうち179人が死亡した事故をめぐり、被害を拡大させたと指摘されている「ローカライザー」を固定するための構造物がなければ、搭乗者全員が生存できた可能性があるとする調査結果が確認されました。航空鉄道事故調査委員会が委託した韓国電算構造工学会の報告書によりますと、ローカライザーを固定するための硬いコンクリート製構造物が存在しない条件で事故の状況をシミュレーションした結果、航空機は胴体着陸後、およそ770メートルを滑走し、大きな衝撃を受けることなく停止していたと分析されました。滑走中に発生した衝撃も、重症者が出るほどの規模ではなかったとしています。ローカライザーは航空機の着陸を誘導する航空保安施設で、務安国際空港ではこれを支えるため、滑走路の端に盛り土状のコンクリート製構造物が設置されていました。報告書は、この構造物が被害を拡大させた主な要因だった可能性があると指摘しています。また、ローカライザーが衝撃を受けた際に壊れやすい構造で設置されていた場合、航空機は空港の外周フェンスを通過した可能性が高く、この場合も一定の衝撃はあったものの、重傷者は発生しなかったと分析されています。乗客に被害が及んだ直接的な原因については、衝突後に発生した爆発と火災により機体が損傷し、その過程で生じた二次的な衝撃が主な要因だったとみられています。この報告書は去年8月に完成していたものの公表されていませんでした。事故直後に「法令違反はなかった」としていた国土交通部は、その後、「2020年の改修時に、衝撃で破断しやすい構造に改善すべきだった」として、空港の安全基準に適合していなかったとの認識を示しています。ただ、今回の調査結果そのものについては、現時点で国土交通部から公式な見解は示されていません。