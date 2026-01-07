李大統領「AIの大転換は国の命運左右」エネルギー大転換を強調

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は8日、青瓦台で首席補佐官会議を開き、AI＝人工知能とエネルギーの大転換を、国の中核的な課題として位置づけました。李大統領は、「AIの大転換は、もはや個別企業の問題を超え、国の命運を左右する要因になっている」と述べ、AI人材の確保や関連インフラの拡充に、いっそう力を入れるよう指示しました。とくに、生成AIなどを支えるデータセンターの急増に伴い、安定した電力供給の確保が不可欠だとして、エネルギー政策の重要性を強調しました。エネルギーをめぐっては、「未来のエネルギーをどのように準備し、備えるかによって、国の成長はもちろん、運命まで左右されかねない」と述べ、エネルギーの大転換に着実に取り組む必要があると訴えました。今回の発言は、世界のエネルギー市場の不確実性や供給網の再編が進むなかで、エネルギーの確保が国の競争力の中核をなすとの認識を示したものと受け止められています。政府は、再生可能エネルギーと原子力発電を併用する「エネルギーミックス」を基本方針として維持する考えです。AI関連産業の拡大に伴う電力需要の増加を踏まえ、既存の原子力発電所の運転継続に加え、前の政権で確定した第11次電力需給基本計画に盛り込まれた原発の新規建設計画も維持する方向で調整しているということです。政府は現在、次の第12次電力需給基本計画の策定作業を進めています。青瓦台は、「エネルギー政策は、産業構造や電力需要など、現実的な要素を総合的に考慮した判断だ」としたうえで、特定のエネルギー源に偏ることなく、安定的なエネルギー供給を最優先する方針を強調しました。