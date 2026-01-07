李大統領 13~14日に訪日 高市首相と首脳会談へ

Photo : YONHAP News

青瓦台は9日、李在明大統領が今月13日から14日にかけ、日本を訪問すると発表しました。高市早苗総理大臣の招待を受け、奈良県で首脳会談を行う予定です。青瓦台は、「李大統領は1泊2日の日程で日本を訪問する」としています。訪問先の奈良県は、高市総理の地元です。李大統領は、去年10月末に韓国の慶州（キョンジュ）で開かれたAPEC首脳会議にあわせて行われた韓日首脳会談で、首脳の相互往来を重ねる「シャトル外交」の一環として、次回の日本訪問では奈良県を訪れたいとの意向を示していました。李大統領は13日午後に奈良県に到着し、高市総理と会談を行い、夕食会にも臨む予定です。今回の会談は、李大統領の就任後5回目の韓日首脳会談で、石破茂前総理の退任後、高市総理との会談は2回目となります。青瓦台は、今回の会談で地域および国際情勢のほか、経済、社会、文化など幅広い分野での協力強化策を議論する見通しだと説明しました。また、高市総理のいわゆる「台湾有事」をめぐる発言をきっかけに日中関係が冷え込むなか、通商環境や域内情勢について意見交換が行われるかが焦点となっています。李大統領は、14日に高市総理との親善行事や在日同胞との懇談会を行ったあと、帰国する予定です。青瓦台は、今回の会談について、シャトル外交の意義を活かし、未来志向で安定的な韓日関係の発展につながる契機になるとの見方を示しました。