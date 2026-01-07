李大統領の支持率60％ 外交評価が押し上げ

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領の国政運営に対する支持率が前回調査から5ポイント上昇し、60%となったことがわかりました。世論調査会社の「韓国ギャラップ」が今月6日から8日にかけて、全国の成人1000人を対象に調査を行った結果、「李大統領が国政をうまく運営している」と答えた人は、前回調査から5ポイント上昇して、60％となりました。一方、「うまくできていない」と答えた人は33％で、前の週より3ポイント下落し、「判断を保留する」は7％でした。前向きに評価した理由としては、「外交」が30％で最も多く、「経済・国民生活」が14％で続きました。このほか、「意思疎通」と「全般的にうまくやっている」がそれぞれ7％でした。否定的に評価した理由では、「経済・国民生活」が22％で最も多く、「外交」8％、「中国寄りの政策」と「過度な福祉・生活支援金」がそれぞれ7％でした。韓国ギャラップは、「李大統領の中国国賓訪問を受け、外交分野が国政評価で再び注目されている」としたうえで、「前向きな評価と否定的な評価の双方で外交に関する言及が増えた」と分析しました。今回の調査は、電話によるインタビュー方式で行われ、回答率は11.6%、信頼水準は95％、標本誤差は±3.1ポイントです。