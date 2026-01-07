現代自「ジェネシス」 米販売が10年で12倍に拡大

Photo : YONHAP News

現代（ヒョンデ）自動車の高級ブランド「ジェネシス」は、アメリカ市場への進出から10年で販売台数を12倍に伸ばし、存在感を高めています。アメリカの業界紙「オートモーティブニュース」によりますと、「ジェネシス」は去年、アメリカで8万2331台を販売しました。「ジェネシス」の販売台数は、アメリカに進出した2016年は6948台にとどまっていましたが、10年でおよそ12倍に増えました。これによって、アメリカの高級車市場の勢力図にも変化が出ています。この市場では、「メルセデス・ベンツ」、「BMW」、トヨタの「レクサス」が長年「ビッグ3」として、年間30万台前後を販売してきました。その後にホンダの「アキュラ」や「リンカーン」、日産の「インフィニティ」などが続いてきましたが、「ジェネシス」は2022年から「インフィニティ」を追い抜き、販売台数6位の位置を固めています。また、5位の「リンカーン」との差も2万から3万台程度に縮まり、業界では、ことし中にも追い越す可能性があるとの見方も出ています。「ジェネシス」に使われている洗練されたデザインや機能性などを重視した「アスレティック・エレガンス」を軸にした高級化戦略と、スポーツ多目的車＝SUV中心の販売戦略が成長を後押ししたと分析されています。