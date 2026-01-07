去年の「損傷貨幣」金額で２兆8000億ウォンを廃棄

去年1年間に、損傷して廃棄された貨幣が金額でおよそ2兆8000億ウォンに上ったことがわかりました。



中央銀行の韓国銀行によりますと、去年、損傷のため廃棄した紙幣と硬貨は、3億6400万枚、金額にして2兆8404億ウォンだったということです。



これを1枚ずつつなげると、およそ4万4043キロメートルとなり、地球を一周しても余る長さです。



ただ、廃棄枚数は、おととしよりおよそ1億1000万枚少なく、23％減りました。



韓国銀行は、市中金利の低下により、現金をあらかじめ確保しようとする需要が増え、回収される貨幣の数量が減ったことが影響したと説明しています。



種類別には、1万ウォン札が1億4549万枚で全体の49.3％を占め、もっとも多く、次いで1000ウォン札が1億399万枚、5万ウォン札が2314万枚、5000ウォン札が2257万枚の順でした。



韓国銀行は、損傷した貨幣の廃棄にかかるコストを抑えるため、「お金をきれいに使おう」キャンペーンを今後も続ける方針です。

