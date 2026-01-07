北韓の金与正氏「韓国政府の関係改善への期待は妄想」

Photo : YONHAP News

金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妹、朝鮮労働党副部長の金与正（キム・ヨジョン）氏は、談話を発表し、韓国政府が掲げる北韓との対話や緊張緩和への期待を強く否定しました。朝鮮中央通信が13日、伝えたところによりますと、金与正氏は、談話を発表し、北韓が先に示した強硬な立場について、韓国の統一部が「対話と緊張緩和の余地を残した」と評価したことを問題視し、「そもそも情勢判断を誤っている」と述べ、韓国政府の解釈そのものを正面から否定しました。また、韓国が模索している南北関係の改善についても、「実現不可能な妄想にすぎない」と主張しました。さらに、金与正氏は、「執権者が海外を歴訪して外交活動を展開し、当局が善意の姿勢を示したとしても、南北関係の現実は決して変わらない」と述べました。これは、中国や日本を訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領の最近の外交日程を念頭に置いた発言とみられます。このほかに、金与正氏は、最近、韓国側が北韓の主権を侵害する挑発行為を行ったと主張し、韓国政府に対し、事実を認めたうえで謝罪と再発防止策を講じるよう求めました。そして、「主権侵害が繰り返されれば、取り返しのつかない代償を払うことになる」と警告し、単なる修辞的表現ではないと強調しました。今後の対応については、「主権を守るというわれわれの意思は、立場表明や相手への比例的な対応にとどまらない」と述べ、さらなる行動に踏み切る可能性も示唆しました。