韓国のロックバンド CNBLUE ワールドツアー開始

Photo : YONHAP News

韓国の3人組ロックバンドのCNBLUEが、新曲とヒット曲を織り交ぜた多彩なステージで日本を含むワールドツアーの幕を開けました。18日、所属事務所のFNCエンターテインメントによりますと、CNBLUEは17日から2日間、ソウル・オリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナで単独コンサート「スリロジー（3LOGY）」を開催しました。今回のコンサートは、CNBLUEの新しいワールドツアー「スリロジー」のスタートを告げる公演で、2日間とも全席完売を記録しました。CNBLUEはこの日の公演で、7日に発売したニュー・フルアルバム「スリロジー」に収録された10曲すべてをファンの前で披露しました。最初の曲として新譜収録曲「レディ、セット、ゴー！（Ready, Set, Go!）」を歌い、その後「ロウキー（Lowkey）」「ブリス（Bliss）」、「キラー・ジョイ（Killer Joy）」のステージを披露しました。また、今回のコンサートでは、2010年のデビュー以来発表してきたヒット曲のステージも披露しました。「直感」、「ラブ（Love）」「アイム・ソーリー（I'm Sorry）」に加え、アンコールでは「Loner」を歌い、華やかに公演を締めくくりました。CNBLUEはソウル公演を皮切りに、マカオ、台北、オーストラリアや横浜や神戸などを巡り、ワールドツアーを続ける予定です。