李大統領がイタリア首相と会談 協力強化で一致

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、韓国を訪れているイタリアのメローニ首相と会談し、半導体をはじめ経済と安全保障分野の協力を強化していくことで一致しました。李大統領は19日、青瓦台でメローニ首相と首脳会談を行いました。会談は少人数会談と拡大会談を合わせておよそ70分間行われ、終了後に共同記者発表が行われました。会談の冒頭、李大統領は「イタリア首相の韓国訪問は19年ぶりだ」と述べ、歓迎の意を示しました。これに対しメローニ首相はイタリア語で「グラッツィエ（ありがとう）」と応じました。また、両首脳は、経済と安全保障分野での協力を強化することで一致したほか、インド太平洋地域の安定や多国間協力の拡大に向けて連携していく方針を確認しました。とくに両国は、半導体協力に関する覚書を締結し、官民双方で半導体産業の協力や情報共有を継続的に拡大していくことで合意しました。さらに、李大統領は、来月イタリア北部のミラノとコルティナで開かれる冬季オリンピックに出場する韓国選手や観客の安全確保について、イタリア側に特段の配慮を求めました。今回の首脳会談は、両首脳が去年9月、ニューヨークで開かれた国連総会に合わせて会談して以来、2回目です。