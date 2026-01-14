スポーツ サッカー韓国U-23代表 準決勝で日本と対戦へ

サッカーの23歳以下のアジア・カップは、サウジアラビアで準々決勝が行われ、韓国はオーストラリアを2対1で破り、2020年のタイ大会以来、6年ぶりとなるベスト4に進みました。



韓国は前半21分、イ・ヒョンヨン選手のロングパスを受けたペク・カオン選手が、右足のボレーシュートで先制しました。



その後、後半7分に同点とされましたが、試合終了間際の後半43分、コーナーキックからシン・ミンハ選手がヘディングで決勝点を挙げました。



準決勝の相手は、「アジア最強」と評価される日本です。



日本は、2028年のロサンゼルスオリンピックを見据えて、21歳以下の選手でチームを構成しながらも、予選リーグで3連勝し、10得点無失点と安定した戦いを見せました。



準々決勝では、ヨルダンと引き分けたあと、PK戦で勝ちました。



韓国と日本の準決勝は、20日午後8時30分から行われる予定です。