韓国 ことしの経済成長率の見通し1.9％ IMF

Photo : YONHAP News

IMF＝国際通貨基金は、ことしの韓国経済の成長率が1.9％になるという見通しを示しました。世界経済の先行きが不透明ななかでも、先進国の平均を上回る成長が見込めるとしています。IMFが19日、1月の世界経済の見通しを発表し、ことしの韓国の成長率を、去年10月の時点の予測より0.1ポイント高い1.9％としました。これは先進国平均の1.8％を上回る水準です。最近、韓国政府が示した2.0％よりは低い一方、韓国銀行と韓国開発研究院が示した1.8％の予測よりは高くなっています。IMFは、成長率を引き上げた具体的な理由は明らかにしていませんが、企画財政部は、去年7月から9月までの成長率が、消費と輸出の持ち直しによって、15四半期ぶりに最も高い1.3％となった点が反映されたと分析しています。先進国全体の成長率の見通しは1.8％で、前回より0.2ポイント引き上げられました。国別に見てみますと、アメリカの成長率の見通しは2.4％で、前回の予測より0.3ポイント高くなっていました。ユーロ圏は0.2ポイント、日本は0.1ポイント、それぞれ上方修正され、各国政府による財政刺激策が影響するとみています。ことしの韓国の成長率について、主要な国際機関の予測は、IMFの1.9％のほか、OECD＝経済協力開発機構が2.1％、投資銀行の平均が2.0％など、おおむね2％前後となっています。