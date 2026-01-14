外国人８割以上が韓国に好感 国家イメージ調査で過去最高に

Photo : YONHAP News

外国人の10人に8人が、韓国に好感を持っていることがわかりました。政府が行った国家イメージ調査で、過去最高の水準となりました。文化体育観光部は20日、26か国の1万3000人を対象に韓国に対する国家イメージを調査した結果を発表しました。それによりますと、外国人の韓国に対する好感度は、前の年より3.3ポイント上がった82.3％で、2018年に調査を始めて以降、最も高い数値となりました。韓国に対する好感度は、2022年が79.3％、2023年が77.5％、2024年が79.0％と、ここ3年間は70％台で推移していました。国別では、UAE＝アラブ首長国連邦が94.8％で最も高く、エジプトが94.0％、フィリピンが91.4％、トルコが90.2％、インドが89.0％、南アフリカが88.8％と続きました。比較的に好感度が低いとされてきた中国と日本も、前の年より上昇しました。中国は3.6ポイント上がって62.8％、日本は5.4ポイント上昇して42.2％でした。文化体育観光部は、2018年に20.0％にとどまっていた日本人の韓国に対する好感度が40％を超えた点に注目すべきだとし、「韓日関係をめぐる認識の変化が反映された結果だ」と分析しています。韓国に好感を持つ理由としては、K-POPやドラマ、映画などの文化コンテンツが最も多く挙げられました。