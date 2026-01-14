韓国のがん患者は273万人 ５年生存率は約74％

Photo : KBS News

韓国のがん患者はおよそ273万人に上り、このうちの10人に7人が診断後5年以上生存していることがわかりました。韓国保健福祉部が公表した2023年の国家がん登録統計によりますと、がんと診断されて治療中、または完治した人は、人口の5.3％にあたる273万人あまりでした。2023年に新たにがんと診断された人は前の年より2.5％増えて28万人あまりでした。韓国の高齢社会が進む影響で、このうちの半数が、65歳以上の高齢者でした。一生のうちがんと診断される確率は、男性が44％、女性が38％でした。男女合わせてもっとも多いがんは、甲状腺がんでした。性別に見ますと、男性は、前立腺がんがもっとも多く、新たにがんと診断された患者の15％を占めました。次いで、肺がん、胃がん、大腸がんの順でした。60代、70代の男性で前立腺がんがもっとも多く、高齢人口の増加が影響しているとみられます。女性は、乳がんがもっとも多く、甲状腺がん、大腸がん、肺がんが続きました。がん患者の5年生存率は73.7％で、10人に7人が5年以上生存しています。韓国はがんで死亡した人が人口10万人当たり64人で、日本やアメリカより低い水準です。高い発生率に比べて死亡率が低いのは、早期の検診と治療の改善の結果だと評価されています。