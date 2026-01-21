去年の訪日韓国人946万人 外国人観光客で最多

Photo : YONHAP News

円安を追い風に、去年、日本を訪れた外国人が過去最多となったなか、韓国人が全体の22％を占めて、最も多かったことがわかりました。日本政府観光局によりますと、去年、日本を訪れた外国人は4268万3600人で、これまでの最多だった2024年より15.8％増えました。全体の外国人に占める割合は22％でした。国と地域別の内訳では、韓国人が前の年より7.3％増えて945万9600人と、引き続き最も多くなりました。次いで中国が909万6300人、台湾が676万3400人、アメリカが330万6800人、香港が251万7300人でした。日本政府観光局によりますと、先月の韓国人訪日客について、航空便の増便や大学生を中心とした高い需要を背景に、月別で過去最多を記録した一方、中国人は日本への旅行自粛の影響などで、前の年の同じ月より45.3％減ったということです。また、日本観光庁によりますと、去年、外国人観光客が宿泊や買い物などで日本国内で消費した金額の速報値は、9兆4559億円で、前の年より16.4％増えました。国と地域別の消費額は、中国人が2兆26億円で最も多く、次いで台湾が1兆2110億円、アメリカが1兆1241億円、韓国が9864億円でした。