寒波がピークに 最低気温は鉄原でマイナス24度

Photo : YONHAP News

この冬で最も強い寒波の影響で、全国各地で気温が大きく下がり、南北の軍事境界線付近の江原道（カンウォンド）鉄原（チョロン）では最低気温がマイナス24度まで下がりました。気象庁によりますと、22日朝、観測地点の標高が1062メートルの江原道鉄原郡任南面（イムナムミョン）では、気温がマイナス24.2度まで下がりました。風も強く、最も低い時間帯の体感温度はマイナス36.8度を記録しました。地域別では、江原道の大関嶺（テグァンリョン）でマイナス18.8度、京畿道（キョンギド）の坡州（パジュ）でマイナス17.9度、ソウルでマイナス13.2度、大田（テジョン）でマイナス12.2度、大邱（テグ）でマイナス8.5度、光州（クァンジュ）でマイナス7.8度まで下がりました。京畿道北部と江原道の内陸では、寒波警報が出ています。また、済州（チェジュ）でも朝の気温は0.5度と、氷点下に近い冷え込みとなりました。この日は全国のほとんどの地域で、瞬間風速がおよそ15メートル、江原道の山間部では19メートル前後の強い風が吹く見込みで、体感温度はさらに下がるとみられます。一方、南部の西海岸では最大12センチ、島しょ部では20センチを超える雪が積もりました。全羅南道（チョンラナムド）の珍島（チンド）で12.0センチ、霊光（ヨングァン）で10.2センチ、鬱陵島（ウルルンド）で21.6センチ、済州（チェジュ）の山地で20.3センチの積雪が観測されました。この寒波は今週末まで続く見通しです。中部地方と南部の内陸では、朝の気温がマイナス10度以下の日が続き、京畿道の内陸や江原道の内陸と山地、忠清北道（チュンチョンブクト）と慶尚北道（キョンサンブクト）の内陸では、マイナス15度前後まで下がる日が続くと予想されています。