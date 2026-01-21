去年の経済成長率１％ 10～12月期のマイナス成長が影響

Photo : YONHAP News

去年10月から12月までの景気がマイナス成長となった影響で、去年の年間の経済成長率は1.0％にとどまりました。韓国銀行は22日、去年10月から12月までの実質GDP＝国内総生産の成長率が、前の四半期と比べてマイナス0.3％だったと速報値で発表しました。四半期ベースでは2022年10月から12月期以降、最も大きなマイナス成長です。また、去年1年間の実質GDPは1.0％の成長となり、前の年と比べて半分の水準となりました。韓国銀行がこれまで、10月から12月までの成長率がマイナス0.4％を上回れば、年間で1％成長が可能だとしていたことを踏まえると、去年の1％の成長は、ぎりぎりの水準だったことになります。去年の四半期ごとの経済成長率は、1月から3月までがマイナス0.2％、4月から6月までが0.7％、7月から9月までが1.3％と上昇傾向を示しましたが、10月から12月までに再びマイナス成長に転じました。韓国銀行は、前の四半期の高い成長率に対する反動に加え、半導体の好況局面に入ったものの、トランプ政権による関税措置の影響で輸出の伸びが鈍ったほか、建設不振が重なったことなどが、10月から12月期の成長率を押し下げた要因だと分析しています。去年10月から12月期の建設投資は、建物と土木工事のいずれも振るわず、3.9％減少しました。