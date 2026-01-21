メニューへ 本文へ

コメの１人当たりの年間消費量 去年過去最少に

Write: 2026-01-23 09:44:52Update: 2026-01-23 10:41:48

コメの１人当たりの年間消費量 去年過去最少に

Photo : YONHAP News

韓国の去年のコメの1人当たりの年間消費量が、過去最少となり、30年前の半分の水準にとどまったことがわかりました。
 
国家データ庁が22日に発表した「2025年の穀物消費量調査」によりますと、去年のコメの1人当たりの年間消費量は、おととしに比べて3.4％減って、平均53.9キロだったということです。
 
これは、1995年の1人当たりの年間消費量106.5キロのおよそ半分に当たります。

統計を取り始めた1962年以来、もっとも少なく、コメの消費量は30年以上にわたり、毎年過去最少を更新し続けています。
 
減少幅3.4％も、2015年以降の10年間でもっとも大きな減少幅となりました。
 
去年の1日のコメの消費量は、1人当たり平均147.7グラムで、茶わん1杯のご飯がコメおよそ100gだとすると、1日にご飯1杯半ほどしか食べていない計算になります。
 
コメを含む穀物の1人当たりの年間消費量はおととしに比べて3％減少して62.5キロと、これも統計を取り始めて以来、もっとも少なくなりました。
 
ただ、去年、食品や飲料などの事業者が原料として使用したコメの量は、合わせて6.7％増えて93万2102トンでした。

国家データ庁は、「韓国食品の『Kフード』ブームを背景に、加工食品など、製造向けの需要が増えた」と説明しています。
